Projeto Segundas do Chorinho faz homenagem aos 70 anos do trio elétrico

No mês do carnaval, as homenagens aos 70 anos do trio elétrico são realizadas até no ritmo de choro. Os músicos instrumentistas Estevam Dantas e Nilton Azevedo vão apresentar nesta segunda-feira (03), na Varanda do Sesi, clássicos carnavalescos, como Pombo Correio, de Moraes Moreira, e Taiane, de Dodô e Osmar.

A apresentação faz parte do projeto Segundas do Chorinho, que todas segundas-feiras, às 20h, leva aos palcos grupos e artistas que trabalham com o gênero.

“Eu gosto muito desse projeto e posso me considerar um veterano. Venho quase todo mês”, diz Estevam Dantas, que compõe e toca piano e acordeon em algumas orquestras. O músico garante que, além das canções que fizeram sucesso nos antigos carnavais, a dupla vai levar ao palco os clássicos do chorinho: “Vamos ter também um dueto de tuba e piano, músicas de Pixinguinha, e de Paulinho da Viola”.

Além da flauta e do saxofone, a tuba é um dos instrumentos tocados pelo músico Nilton Azevedo. “Temos uma relação de longa data. Nilton é um amigo que a música me deu. A gente sempre faz trabalhos juntos, mas essa será a segunda vez que subiremos sozinhos no mesmo palco, em um dueto”, diz Estevam. Nilton atualmente integra a banda do cantor Saulo.

A dupla vai receber como convidado o músico Abel Luiz e, no final do show, eles vão fazer a tradicional roda de choro. Jovens e expoentes da música instrumental em Salvador, os artistas ficam ainda alegres ao perceber que o público que tem frequentado suas apresentações tem sido cada vez mais diversificado. “Hoje em dia, as rodas de choro não têm mais esse perfil de que só vai pessoas mais idosas. Temos observado muitos jovens interessados nesse estilo aqui em Salvador”, argumenta.

Serviço:

O quê: Segundas do Chorinho

Onde: Varanda do Sesi (R. Borges dos Reis, 9 - Rio Vermelho)

Quando: Nesta segunda-feira (03) às 20h.

Ingressos: Couvert: R$ 15 antes das 20h e R$ 20 depois.

