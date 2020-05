Projeto Tamar diz que continuará funcionando em Arembepe

O Projeto Tamar em Arembepe, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, não vai encerrar as atividades. Em nota divulgada nesta sexta-feira (29), a instituição afirma que a portaria publicada ontem no Diário Oficial falando sobre encerramento de bases avançadas no local não se refere às estruturas do projeto.

No texto, o Projeto Tamar esclarece que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que busca proteger as cinco espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil.

Por conta da pandemia da covid-19, todas as atividades do projeto estão suspensas, mas a medida é temporária. As estruturas de arrecadação (centro de visitantes e lojas) também estão fechadas.

Em entrevista à Rádio Sucesso 93,1, a secretária de Turismo de Camaçari, Lúcia Bichara, também destacou que a base avançada que será extinta é ligada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

"A nossa base do Tamar, que é a Fundação Tamar, ela permanece, não há extinção, ela só não está aberta em função do coronvírus, que ela não pode receber visita, nem as escolas nem os turistas, essa base permanece, mas está seguindo as normas da organização de saúde quanto a nossa abertura", diz.

As bases avançadas do ICMBio serão exitntas também em Sergipe e no Rio Grande do Norte. Na Bahia, um novo endereço ficará em Salvador.

Ministério explica

Em nota, o Ministério do Ambiente explicou que a portaria apenas tornou pública a atualização dos endereços dos centros de pesquisa e bases avançadas do ICMBio.

Ainda de acordo com a pasta, "as Bases Avançadas em Parnamirim/RN, em Pirambu/SE e em Arembepe, Camaçari/BA já tinham proposta de encerramento de suas atividades desde o ano passado (2019), vez que não contavam mais com servidores que realizassem as atividades finalísticas, cuja proposta foi do próprio Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Leste – TAMAR".

O ministério ainda destacou que "as propostas de encerramento de atividades de Bases Avançadas de Centros de Pesquisa e Conservação do ICMBIO tiveram como suporte a ideia de melhor alocação de recursos com a consequente potencialização das atividades finalísticas desempenhadas na conservação da biodiversidade, cujas atividades estão atreladas aos projetos de pesquisa dispostos nos planos de trabalho específicos a cada uma delas, sendo avaliadas e monitoradas constantemente pela Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBIO".