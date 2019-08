Projeto Tô na Área leva serviços à população de Cajazeiras VIII

Os moradores de Cajazeiras VIII foram beneficiados pelas ações do projeto Tô na Área neste sábado (17), quando representantes de todos os órgãos municipais se reuniram no bairro para promover melhorias e oferecer serviços essenciais à comunidade. “A nossa gestão administra a cidade nas ruas, ao lado do povo, que nos recepciona sempre muito bem porque confia na equipe da Prefeitura que mais trabalha no Brasil”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, que participou das atividades.

Acompanhado do deputado federal João Roma, do deputado estadual Paulo Câmara e dos vereadores Kiki Bispo, Alexandre Aleluia, Paulo Magalhães Júnior e Sérgio Nogueira, Bruno Reis foi à Escola Professor Ricardo Pereira. Na unidade de ensino, a Prefeitura-Bairro Itinerante colocou à disposição da comunidade mais de 50 serviços, entre os quais a emissão de carteira de trabalho e Cartão do SUS, atendimento jurídico e de saúde, além de cadastramento em programas sociais, como Bolsa Família, Primeiro Passo e Minha Casa, Minha Vida.

Ao lado de moradores e líderes comunitários, Bruno Reis caminhou pelas ruas de Cajazeiras VIII, identificando novas demandas e vistoriando as obras em execução no bairro, como praças e campos de futebol. O vice-prefeito também avaliou as condições das escadarias e encostas na localidade. “Nada melhor do que ver de perto as necessidades da população, assim como acompanhar in loco o andamento das intervenções que a nossa gestão está realizando, prioritariamente, nas regiões mais carentes de Salvador”, assinalou o vice-prefeito.

De acordo com Bruno Reis, por meio do Tô na Área, a Prefeitura também levou para Cajazeiras VIII diversos serviços municipais, como poda de árvores, paisagismo, pintura de praças e quadras, melhorias na iluminação pública e manutenção de pequenos canais. A Limpurb realizou ações de coleta, retirada de resíduos, lavagem de vias, roçagem e capinação. E a equipe da Defesa Civil (Codesal) fez vistorias e ofereceu orientação técnica à comunidade.