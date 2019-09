Projeto Tô na Área vai a Pau da Lima neste sábado (14)

O projeto da prefeitura Tô na Área visita mais um bairro na manhã deste sábado (14). Dessa vez, ele chega a Pau da Lima. Estarão presentes o vice-prefeito Bruno Reis e o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, além dos demais gestores municipais.

O encontro entre os gestores e a população ocorrerá às 9h, no campo de futebol do Condomínio Colina Azul, de onde terá início uma caminhada por diversas ruas do bairro. Com um mês de lançamento, o programa já conta com 14 inaugurações, 43 assinaturas de ordens de serviço e seis mil atendimentos pela Prefeitura-bairro Itinerante.

Em Pau da Lima, uma equipe composta por gestores e técnicos municipais vai vistoriar as obras da nova pracinha do Condomínio Colina Azul e depois seguirá caminhando pela rua Daniel Ribeiro, em direção ao canal da Baixa da Paracaína, onde parte da cobertura foi feita.

Bruno Reis e o secretário Luiz Galvão passarão ainda pelas obras da Escola Municipal Roberto Correia, na Rua Pastor José Guilherme, pela Rua Jayme Vieira Lima, que está sendo recapeada, pelas escadarias do bairro, inclusive observando as que necessitam de reparo, e finalizam o dia com a autorização do Iluminando Nosso Bairro no final de linha.

A Prefeitura-bairro Itinerante vai funcionar no Espaço Axé de Pau da Lima, das 9h às 12h, atendendo à população com serviços relacionados ao Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Primeiro Passo, Balcão de Justiça, Ouvidoria, Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Coelba, SIMM, consulta médica e saúde bucal.

O Tô na Área tem o objetivo de aproximar a gestão municipal às necessidades da população, por meio de visitas às comunidades, realizadas aos finais de semana. Ações integradas são levadas a esses locais, sejam obras, serviços ou programas, em articulação com as diversas secretarias e órgãos municipais, assegurando a participação da comunidade na gestão pública.

Balanço

Além das inaugurações e ordens de serviço, 21 ações sociais já foram requalificadas nas comunidades visitadas pelo programa. Mais de 500 toneladas de lixo foram retiradas das ruas, córregos e encostas. Cerca de 370 toneladas de asfalto foram aplicadas e 400 serviços de manutenção foram feitos no perímetro dos bairros.

O paisagismo dos locais visitados ganhou uma atenção especial nesse período com a recuperação de mais de 1.300 metros quadrados de área verde e pintura de mais de 30 quilômetros de meio-fio. Os sete bairros atendidos até o momento foram Arraial do Retiro, Saramandaia, Boa Vista de São Caetano, Cajazeiras 8, Canabrava, Fazenda Coutos e Arenoso.

“Não imaginávamos que haveria uma repercussão tão grande. A população abraçou o projeto, tanto que as pessoas perguntam quando será no bairro delas. Estamos trabalhando de maneira integrada e perto das pessoas e de seus problemas”, afirma Luiz Galvão. O gestor planeja trazer algumas novidades para o programa, voltadas para a área de esporte e cultura para atrair ainda mais a população local.