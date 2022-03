Projeto visa coletar pelo menos 50 mil garrafas de vidro em praias do sul baiano

Começou em março o projeto de coleta de embalagens de vidro na praia Ponta do Corumbau, no município de Prado, sul da Bahia. A iniciativa é realizada pela startup SOLOS e a Owens Illinois (O-I), líder mundial na fabricação de embalagens de vidro e a maior recicladora do material no Brasil. A ação se originou a partir do projeto Vidrado, realizado em Caraíva, também no sul do Estado.

“Percebemos que a operação de coleta de vidro em locais sem infraestrutura pública para reciclagem poderia ser expandida. Por isso a praia de Corumbau, paraíso turístico no extremo sul da Bahia, foi escolhida para realizarmos mais uma ação em parceria com a O-I”, afirma Saville Alves, co-fundadora da SOLOS.

A coleta é feita porta a porta com o apoio da prefeitura local, que disponibiliza um caminhão para recolher embalagens de vidro em bares, restaurantes e pousadas, locais onde há quantidade significativa do material para descarte, especialmente durante o verão. A divulgação para engajamento da população vem sendo realizada por meio de grupos de WhatsApp e conquistado ampla adesão.

“Esta ação é um exemplo de que quando todos os elos da cadeia se engajam e compartilham responsabilidades, é possível fazer acontecer a reciclagem correta, mesmo em uma região com tanta escassez de estrutura e logística complexa por ser uma das praias mais isoladas da Bahia. Com a coleta porta a porta em casas e estabelecimentos comerciais, estamos evitando que mais de 20 mil quilos de embalagens de vidro sejam destinadas a lixões, bem como combatendo falsificação de bebidas alcoólicas, que é o destino de boa parte das garrafas inteiras não retornáveis. Se conseguimos resolver o problema aqui, nestas condições, há formas de aumentar a reciclagem no Brasil inteiro”, comenta Alexandre Macário, especialista no desenvolvimento da cadeia de reciclagem de vidro da Owens Illinois.

O acesso à Ponta do Corumbau é realizado por uma estrada de terra de 60 km por dentro de aldeias indígenas. As embalagens coletadas serão enviadas para a fábrica da O-I em Recife-PE, a 1.500 km de distância. A expectativa é que mais de 50.000 garrafas de vidro tenham o destino correto, gerando menor consumo de energia e recursos no processo produtivo.

A embalagem de vidro é a mais sustentável do planeta por ser a única que pode ser reutilizada, retornada, reciclada e transformada em outra nova sem nenhuma perda de matéria-prima e ainda gerando menor consumo de energia com menor emissão de resíduos e partículas de CO2. Cada tonelada de vidro reciclado gera economia de 2,9% no consumo de energia durante o processo produtivo. E, com 1 tonelada de caco, é possível reduzir a emissão de 0,50 tonelada de CO2. Outra vantagem é que a cada 50 quilos de vidro reciclado, deixam de ser ocupados 0,04 m3 em aterros para resíduos sólidos. Apesar dessas características, o processo de logística reversa do vidro é desafiador e por isso exige a união de esforços de toda a sociedade.

A Owens Illinois é uma empresa altamente comprometida com a sustentabilidade e a reciclagem do vidro, que tem como meta atingir 50% de uso de cacos como matéria-prima para a produção de novas embalagens até 2030. Os cacos são utilizados no processo de fabricação com total aproveitamento na O-I, resultando em embalagens novas com as mesmas características de qualidade das produzidas a partir de matérias-primas virgens, sendo que cada quilo de caco utilizado na produção de novas embalagens substitui o equivalente a 1,2 quilo de matérias-primas virgens, proporcionando benefícios para o meio ambiente e a sociedade.