Projota vence prova de memorização e é o novo anjo do BBB 21

Projota é o novo anjo do BBB 21. Ele ganhou a prova baseada na memorização de uma repetição. Ele acertou 15 rodadas, Viih Tube e Carla Diaz acertaram, ambas, 11 e ficaram em segundo.

A dinâmica consistia em acertar sequências de itens que compõe o design de um carro. Vencia quem acertar mais rodadas completas. Além do poder de imunizar alguém e colocar duas pessoas no monstro, Projota também ganhou um carro.

Para cumprir o castigo do monstro, o cantor escolheu Sarah e João.

A tendência é que o rapper imunize Arthur no paredão de domingo. Lembrando que Carla Diaz tem o poder do veto para qualquer decisão do anjo, seja de imunizar ou de colocar no monstro.