Promessa tricolor na lateral, André é convocado pela Seleção sub-20

Um dos destaques do Bahia na campanha de acesso na Série B, o lateral direito André será desfalque no tricolor no começo da próxima temporada. Mas é por um bom motivo. O jogador foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a Seleção Brasileira sub-20, que vai disputar o Sul-Americano da categoria no começo do próximo ano.

André se apresentará ao grupo no dia 5 de janeiro e fará a preparação para a competição no Rio de Janeiro, antes de embarcar para a Colômbia, onde acontece a competição.

Essa é a quinta convocação do lateral para o time sub-20 do Brasil, sendo a segunda sob o comando de Ramon Menezes, que assumiu a equipe em março de 2022.

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru. A competição acontecerá nas cidades Bogotá e Cali, com a abertura marcada para o dia 19 de janeiro e a grande final em 12 de fevereiro.

O Sul-Americano Sub-20 dá classificação direta à Copa do Mundo Sub-20 às quatro melhores seleções do torneio. Na última edição, em 2019, o Brasil acabou não se classificando para o Mundial. A edição de 2021 do Sul-Americano foi suspensa por conta da pandemia..

Entenda a fórmula de disputa

Divididas em dois grupos de cinco seleções cada. Além do Grupo A, que tem o Brasil, o Grupo B é formado por Equador, Uruguai, Venezuela, Chile e Bolívia. As três melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase, o Hexagonal Final.

Nesta fase, todas as equipes se enfrentam e a que pontuar mais vence o torneio. As quatro melhores garantem vaga na Copa do Mundo e as três melhores também se classificam para o Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile.

Polêmicas na convocação

O técnico Ramon Menezes não tem tido vida fácil para convocar sua equipe que vai disputar o Sul-Americano. Após a divulgação da lista com 22 nomes, o treinador ouviu de equipes como Palmeiras, São Paulo, Santos e Flamengo pedidos de dispensa de alguns atletas. Entre eles, o Verdão afirmou que vai liberar os atacantes Endrick e Giovani.

Os dois jogadores fazem parte do elenco profissional e estão na lista de preparação para o time que disputa o Campeonato Paulista. O mesmo vale para Marcos Leonardo e Ângelo, atacantes do Santos. O São Paulo também pediu a dispensa do zagueiro Beraldo e do lateral esquerdo Patryck.

Ramon Menezes foi convidado para participar do Jogos das Estrelas de Zico no último fim de semana e foi perguntado sobre as mudanças na lista de convocados.

"Fizemos quatro preparações ao longo da temporada para chegar nesse momento de definição. Quando fizemos a nossa convocação, fiz questão de agradecer todos os 52 jogadores que foram envolvidos na preparação. A nossa condução em relação à dispensa de atletas já é com a CBF, com o nosso coordenador Branco. Ele tem ótimo relacionamento com os clubes. A gente espera ter todos esses atletas no Sul-Americano", explicou o treinador.