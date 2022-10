Promoção 'picanha mito' a R$ 22 gera tumulto em Goiânia

Um frigorífico de Goiânia anunciou no domingo de eleição (2) uma promoção de 'picanha mito' a R$ 22 o quilo e acabou gerando tumulto no local.

A propaganda, que usa a imagem do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), recebeu o comentário da primeira-dama Michelle Bolsonaro: "Muito Patriota".

Ao g1, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que, caso haja denúncias contra a promoção do frigorífico, elas são registradas no sistema Pardal, da Justiça Eleitoral. Já o Ministério Público de Goiás (MP-GO) informou que, caso haja denúncias sobre o caso no MP Cidadão, elas só serão distribuídas na segunda-feira (3).

Antes da promoção, segundo o frigorífico, a peça custava cerca de R$ 129,99. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra quando as portas de vidro do comércio chegam a quebrar pela quantidade de pessoas que as empurravam. A propaganda reitera que a promoção só é válida para quem estiver usando a camisa do Brasil.

A Polícia Militar informou ao g1 que os policiais entraram em contato com a Justiça Eleitoral, mas que a ação não configura crime eleitoral. A Polícia Federal analisa o caso.