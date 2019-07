Pronto para o Flamengo, Nino treina com bola em campo no Fazendão

Ele está recuperado da entorse no tornozelo e treinou normalmente com bola na manhã desta terça-feira (30), no Fazendão. O lateral Nino Paraíba participou da atividade em campo comandada pelo técnico Roger Machado e vai reforçar o Bahia no jogo contra o Flamengo, domingo (4), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Nino não joga desde o dia 17 de julho e fará sua primeira partida na Série A após a pausa da Copa América. Será um reforço importante para o Bahia tentar se reabilitar no campeonato. Sem vencer há cinco rodadas, o Esquadrão é o 12º colocado, com 16 pontos. Um triunfo dentro de casa é o que o tricolor precisa para quebrar o jejum.

Nesta terça, o lateral participou junto com os reservas da atividade orientado por Roger Machado. Fora dos últimos jogos por causa de um incômodo na coxa, o atacante Élber participou com o grupo da primeira parte do treinamento. Depois, fez um treino físico à parte.

Como foi o primeiro treino após o empate sem gols com a Chapecoense, no domingo (28), os titulares fizeram apenas musculação e fisioterapia, assim como o volante Elton e o meia Guerra, que se recuperam de contusões no joelho. O elenco do Bahia continuará a preparação para o jogo contra o Flamengo na tarde de quarta-feira (31).