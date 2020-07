Proprietária confirma fechamento do restaurante DAS

A proprietária do restaurante DAS, na Bahia Marina, Maria Cristina Santos, confirmou nesta quarta-feira (8) o fechamento do estabelecimento devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. "Com muito pesar, fui obrigada a encerrar as atividades do restaurante DAS, diante da irremediável situação que a empresa se encontrou após quase 120 dias sem funcionamento", afirmou, em nota enviada ao site Alô Alô Bahia.

(Foto: Divulgação)

Ela confirmou que foi realizado um pedido de falência. "Infelizmente, a situação causada pela covid-19 para o ramo de bares e restaurantes foi devastadora. O pedido de falência busca salvaguardar o interesse dos empregados e demais credores, que terão seus direitos quitados com o patrimônio", contou.