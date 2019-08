Proprietário do restaurante natural Manjericão morre aos 78 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira (23) José Almir Simões Peixoto, fundador do restaurante Manjericão, um dos mais tradicionais do Rio Vermelho. Ele, que tinha síndrome mielodisplásica (SMD), estava internado há cerca de cinco semanas no Hospital Aliança.

Fundador do Manjericão, Almir completou 78 anos no último domingo (Foto: Reprodução)

O sepultamento de Seu Almir acontecerá às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade. Viúvo, ele deixa cinco filhos, sendo quatro mulheres e um homem. Uma delas, Helena Peixoto, diz que o pai será lembrado por sua alegria.

"Ele sempre estava muito bem-humorado, com aquele humor fino. Uma pessoa que tinha muitas sacadas e sempre espalhava muita alegria", conta.

Apesar do tempo que ficou internado, Seu Almir, como era chamado, conseguiu retornar para casa por uma semana, onde passou o Dia dos Pais na companhia dos filhos. Na unidade hospitalar, ele celebrou seus 78 anos de vida, no último domingo (18).

O Manjericão é um dos mais antigos e tradicionais restaurantes de comida natural da cidade. Por causa do falecimento, o estabelecimento ficará fechado hoje e amanhã, reabrindo apenas na segunda-feira (26). Situado na Rua Fonte do Boi, o local foi fundado há cerca de três décadas e funciona de segunda a sábado, das 12h às 15h.