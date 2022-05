Protesto de servidores municipais afeta atendimento nos postos de saúde de Salvador

Postos de saúde de Salvador tiveram os serviços de atendimento comprometidos nesta quinta-feira (19) em meio à assembleia geral organizada pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura do município (Sindseps).

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em algumas unidades o funcionamento foi limitado devido a adesão de parte dos funcionários ao ato sindical.

Na Unidade de Saúde da Família (USF) do Curralinho, o atendimento foi totalmente paralisado por falta de pessoal, interrompendo ainda a vacinação contra covid-19 no local.

A SMS informou que o funcionamento será normalizado em todas as unidades nesta sexta-feira (20).

Manifestação

Visando discutir a Campanha Salarial de 2022, o Sindseps organizou uma Assembleia Geral dos servidores municipais na quadra de esportes do Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, por volta das 08h.

No ato convocatório, o sindicato reforçou a necessidade da adesão "em peso" dos funcionários da saúde. A categoria reivindica o reajuste dos salários, do auxílio alimentação e remodelação do formato de concessão do auxílio transporte. O sindicato espera que as melhorias também alcancem os aposentados e pensionistas.

Na quarta (18), lideranças sindicais se reuniram com a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) para firmar um acordo. A proposta, no entanto, foi levada para apresentação na assembleia.

Em seguida, o grupo de servidores saiu em caminhada em direção à prefeitura de Salvador. Com carro de som e cartazes, os manifestações bloquearam trechos da Avenida Sete de Setembro e da Rua Chile até se concentrarem na Praça Municipal.

Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana, os servidores já haviam realizado uma assembleia em frente ao Shopping da Bahia e seguiram em caminhada pela Avenida Tancredo Neves. Complicando o trânsito na região.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) reforçou que as negociações estão em andamento, inclusive com propostas apresentadas, e o diálogo e a compreensão são valores fundamentais e que precisam ser compartilhados entre todos para o êxito do processo de negociação.