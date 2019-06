ProUni vai oferecer 18.616 bolsas na Bahia; inscrições começam nesta terça

O Programa Universidade para Todos (ProUni) vai oferecer 18.616 bolsas na Bahia. São 4.079 bolsas integrais e 14.537 parciais (50%). A quantidade de vagas ofertada no estado é a segunda maior do país, ficando atrás apenas de São Paulo. A inscrições começam nesta terça-feira (11), no site do programa, e serão encerradas na próxima sexta (14). O resultado da primeira chamada está previsto para ocorrer no dia 18 de junho. Há oferta de bolsas em 124 cursos na capital baiana. Confira aqui as vagas disponíveis por curso e instituição.

Para o curso de Medicina, por exemplo, são ofertadas 30 bolsas integrais. São 19 vagas para o curso no Centro Universiário Uniftc Salvador, onde a mensalidade custa R$ 9,8 mil, e as outras 11 são na Universidade Salvador (Unifacs), que custa R$ R$ 8.889,93 por mês. Já para o curso de Direito de Direito estão disponíveis 688 bolsas, sendo 81 integral e as demais parcial. As vagas estão distribuídas em 14 instituições

Podem concorrer às vagas qualquer pessoa que não possua diploma de curso superior, que tenha participado do Enem 2018 e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e não tenha zerado a redação. Para concorrer a bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, para concorrer a uma das vagas, o candidato deve satisfazer a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não há requisito de renda.

No país inteiro são ofertadas 169.226 bolsas - 68.087 integrais (100%) e 101.139 parciais (50%). Há oportunidades em 33.830 cursos distribuídos em 1.100 instituições de ensino superior. Os cursos que têm mais oportunidade são: Administração: 17.004 (8.180 integrais e 8.824 parciais); Pedagogia: 13.387 (9.269 integrais e 4.118 parciais); Ciências Contábeis: 10.817 (4.524 integrais e 6.293 parciais); Direito: 10.719 (3.518 integrais e 7.201 parciais).

"[O ProUni] é mais uma oportunidade. Nós entendemos que a universidade pública é uma espécie de bolsa integral que a sociedade entrega para pessoas estudarem. E as pessoas que não ingressaram nesse primeiro filtro da universidade pública têm uma nova chance de ter uma bolsa", disse o secretário-executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel, em entrevista à imprensa na sede da Pasta.

Cronograma

11 a 14/06: período de inscrições

18/06: resultado da 1ª chamada

18 a 25/06: comprovação de informações da 1ª chamada

02/07: resultado da 2ª chamada

02 a 08/07: comprovação de informações da 2ª chamada

15 e 16/07: prazo para participar da Lista de Espera

18/07: divulgação da Lista de Espera