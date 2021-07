Provável titular, João Pedro revela incômodo com fase do Vitória

O Vitória enfrentará o Goiás com o desfalque de Gabriel Bispo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com a ausência do volante, João Pedro deve ganhar a primeira oportunidade com o técnico Ramon Menezes no Leão.

Contratado no início da temporada, o jogador de 21 anos chegou a ser titular em algumas partidas, mas ainda sob o comando de Rodrigo Chagas. Agora, deve voltar a atuar após um mês no banco. Em entrevista, ele comentou sobre a possibilidade de se firmar entre os titulares.

"É relativo. Isso não depende só de mim. Acima de mim tem o treinador e eu creio que ele vai sempre fazer a melhor escolha para o time", comentou. "Quando entrar na partida, entrar concentrado, mais focado do que sempre. Buscar mais o acerto e menos o erro", seguiu.

O jogo contra o Goiás será neste sábado (3), às 21h30, no Barradão, pela 9ª rodada da Série B. O Vitória chega para a partida na zona de rebaixamento da Série B, na 18ª posição, com seis pontos. A situação incomoda João Pedro, que espera uma recuperação da equipe. Para o volante, o lugar do Leão é na briga pelo acesso à primeira divisão.

"O que mais me incomoda é olhar um time com tanta qualidade, um time de Série A na Série B. Mas o que mais me incomoda nesse exato momento é olhar na tabela e ver a gente em penúltimo lugar", disse João Pedro.

Confira outros trechos da entrevista de João Pedro:

Pressão é maior?

Para nós, atletas profissionais, a pressão sempre vai existir. Tanto no momento bom quanto no momento ruim. Então isso é normal.

Jogo duro

Todos os jogos são complicados. Desde o meu primeiro jogo até hoje não teve um que eu pude falar "foi fácil". Então, vamos para cima, né?

Saída de bola

Professor Ramon sempre nos orienta. Tanto quem vai começar jogando quanto quem não vai. Ou seja, todos os jogadores estão ligados a tudo o que acontece dentro da partida.