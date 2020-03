Próximo adversário, Ceará está entalado na garganta do Vitória

Nenhum adversário fez o torcedor do Vitória sofrer tantas vezes nos últimos anos quanto o Ceará. Por isso, o cruzamento na terceira fase da Copa do Brasil será uma oportunidade de “desentalar” um rival que está preso na garganta. Nesta década, o Ceará eliminou o Leão da Copa do Nordeste por três anos consecutivos.

A primeira vez, em 2013, foi a mais inusitada. O Vitória ganhou por 2x0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e foi surpreendido no Barradão com uma goleada por 4x1 no jogo de volta das quartas de final.

Veio 2014 e de novo o Ceará pelo caminho nas quartas de final. Dessa vez, empate por 1x1 em Pituaçu e goleada no Presidente Vargas por 5x1.

Em 2015, Leão e Vozão se encontraram na semifinal e a disputa foi equilibrada: empates por 0x0 no Castelão e 2x2 no Barradão. O time cearense avançou por causa dos gols marcados como visitante – e seria campeão vencendo o Bahia na final. Foi a última vez que os dois times se enfrentaram em duelos mata-mata.

O elenco rubro-negro não tem mais nenhum jogador que estava no confronto eliminatório de cinco anos atrás. O último a deixar o clube foi o zagueiro Ramon, atualmente no Cruzeiro.

Já o Ceará mantém o lateral direito Samuel Xavier e o meia Ricardinho, que continuam como titular, e contratou neste ano o atacante Rogério, que marcou um dos gols do Vitória na época. Atualmente, ele é reserva da equipe treinada por Enderson Moreira.

Mas os confrontos com o Ceará não deram só tristeza ao Vitória nos anos recentes. Em 2012, o empate de 1x1 no Barradão, pela última rodada da Série B, marcou o acesso do Leão à Série A. O centroavante William “Batoré” fez o gol rubro-negro no primeiro tempo e Heleno igualou na etapa final para o Vozão, que terminou a competição em 11º lugar.

No presente, Vitória e Ceará se enfrentam em jogos de ida e volta nessa quinta-feira (12), às 19h15, no Castelão, e na próxima quarta (18), no mesmo horário, no Barradão.