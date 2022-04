PSB oficializa indicação de Alckmin para vice na chapa com Lula

O PSB oficializou a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa de Lula (PT) nas eleições de 2022. O evento com as lideranças do PT aconteceu em São Paulo, nesta sexta-feira (8).

A decisão já foi aprovada pela executiva do PSB e agora segue para a executiva do PT, onde será posta em votação para ser aprovada. O encontro marca a pré-campanha de Lula.

"O Geraldo Alckmin foi vice do Covas por 6 anos, foi governador e tem experiência política. Nós vamos precisar da minha experiência e da experiência do Alckmin para reconstruir o país, conversando com toda a sociedade brasileira", disse Lula no evento.

Participaram do evento o presidente do PSB, Carlos Siqueira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de SP, Fernando Haddad (PT), além do ex-governador de SP, Márcio França (PSB).

Lula e Alckmin eram adversários políticos. Em 2006, os dois se enfrentaram no segundo turno da eleição presidencial. Lula foi reeleito para o segundo mandato.