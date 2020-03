Psicólogos atenderão gratuitamente pessoas ansiosas por conta do coronavírus

Desde o início da propagação do coronavírus no Brasil, psicólogos criaram redes de apoio para atender pessoas que escolheram ficar isoladas em casa para evitar a contaminação. Na Bahia, o apoio será realizado por 16 psicólogos voluntários cadastrados no Conselho Regional de Psicologia da Bahia.

Eles ofereceram suas linhas telefônicas para atender pessoas confinadas que estejam com quadro de ansiedade e angústia causados pela Covid-19. Todos os prefiros são 071 - ligações locais. Cada chamada tem um tempo estimado de 20 minutos, para viabilizar o atendimento de todos, segundo o grupo.

O site A Chave da Questão também presta apoio gratuito a pessoas que estejam ansiosas e com dificuldades de lidar com o confinamento por meio do site.

Confira psicólogos, telefones e horários de atendimento:

Andreia Almeida

Horário: Segunda a quinta das 14h às 17h30.

Tlefone: 98136-4918.

Amanda Brandão

Horário: Segunda a quinta das 14h às 17h.

Tlefone: 99104-8313.

Bárbara Montenegro

Horário: Terça, quarta e quinta das 14h às 18h.

Tlefone: 98136-4918.

Thiara Sá

Horário: Segunda, quarta e sexta, das 17h às 20h.

Tlefone: 99239-0013.

Cibely Dias

Horário: Todos os dias, das 5h às 8h.

Tlefone: 99982-5555.

Gizele Guimarães

Horário: Segunda à sexta, das 20h às 22h.

Tlefone: 98837-7881.

Sabrina Cardoso

Horário: Terça, quinta e sexta, das 19h às 22h.

Tlefone: 99271-6019.

Alexandre Almeida

Horário: Todos os dias das 5h às 8h.

Tlefone: 99958-1104.

Sâmela Miranda

Horário: Segunda a sexta, das 5h às 8h, e das 15h às 16h, aos sábados e comingos.

Tlefone: 99132-4714.

Alan Carvalho

Horário: Todos os dias, das 19h às 21h.

Tlefone: 99184-1363.

Bruna Dias

Horário: Todos os dias, das 8h às 11h.

Tlefone: 99268-7670.

Andressa Militão

Horário: Todos os dias, das 13h às 15h.

Tlefone: 99118-9363.

Fernanda Vaz

Horário: Todos os dias, das 14h às 17h.

Tlefone: 99176-6093.

Emmanoel Brito

Horário: Todos os dias, das 20h à 0h.

Tlefone: 99358-0767.

Elso Rios

Horário: Todos os dias, das 8h às 15h; aos sábados e domingos, das 8h às 15h.

Tlefone: 98133-6785.

Maria Fernanda

Horário: Todos os dias, das 18h às 21h.

Tlefone: (074) 99113-9433.