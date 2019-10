PSL quer Joice Hasselmann para presidência em 2022 no lugar de Bolsonaro

A ala do PSL, mais alinhada ao presidente do partido Luciano Bivar e que rompeu com Jair Bolsonaro e os filhos, quer lançar Joice Hasselmann à presidência em 2022 pelo partido.

Segundo parlamentares do PSL ouvidos pela coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, a liderança do partido quer convencer a deputada a concorrer em vez de lançar Bolsonaro na disputa por uma reeleição.

“O presidente prometeu na campanha que não disputará a reeleição. A Joice, portanto, é o nome ideal”, disse ao jornal o deputado Junior Bozzella (PSL-SP), aliado de Bivar.

“Joice representa a ala equilibrada e inteligente do PSL, contra os xiitas e radicais. É a direita do bem, que é liberal na economia mas não ataca as mulheres e os diferentes”, disse

Bozzella diz que já conversou com Joice sobre o tema, mas a vontade da deputada é disputar a prefeitura de São Paulo em 2020. “Mas estamos conversando para convencê-la”, declarou o deputado.

Em viagem a China, Bolsonaro comentou a crise no PSL dizendo: "Eu posso ser um presidente sem partido. Tanto faz eu estar com partido ou sem partido", afirmou