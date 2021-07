PSOL lança Bernadete Souza como pré candidata ao governo da Bahia

Candidata a prefeitura de Ilhéus em 2020 e em 2018 a co-senado pelo partido pelo PSOL, a yalórixa, ativista do movimento negro e educadora Bernadete Souza lançou, neste final de semana, sua pré candidatura ao Governo do Estado para as eleições de 2022.



O lançamento ocorreu na plenária virtual de Ilhéus do 7° Congresso do PSOL, neste domingo (18). A co-verearora do mandato coletivo Pretas Por Salvador Laina Crisóstomo foi quem propôs a candidatura destacando entre os requisitos ser "mulher negra do movimento popular e do interior da estado"



Graduada em Letras e Especialista em Educação do Campo e Agroecologia pela USP, Bernadete agradeceu a indicação e considerou o trabalho pela candidatura como uma tarefa coletiva.



"Me sinto honrada em ser reconhecida pela co-veradora Laina, essa atitude demonstra que apresentar o meu nome a pré candidatura é uma tarefa coletiva, um projeto político de construção de uma ocupação de poder na Bahia de governantes do povo. E isso instaura um próximo período para o PSOL na Bahia, movimento que já acontece em todo o PSOL nacional, que entende a importância de mulheres negras diversas na ocupação dos espaços de poder e da política institucional. É um desafio para nós mulheres negras disputar o governo, em um Estado que tem a Cidade mais negra fora da África. Mas que nunca teve em sua história uma governadora negra" disse Bernadete Souza na referida plenária.