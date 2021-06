PUBG Mobile faz parceria com fofinhos do LINE FRIENDS

Um dos jogos mais cultuados para smartphones tablets, PUBG Mobile fechou uma parceria global com a LINE FRIENDS e seus bichinhos fofinhos, que viraram mania no mundo e contam com produtos diversos com Brown, Cony e Sally.

A parceria irá introduzir no jogo os personagens que surgiram como adesivos no app de mensagens LINE, permitindo que os jogadores ganhem itens temáticos. Desde 18 de junho até 14 de julho, os jogadores de PUBG Mobile terão quase 4 semanas de eventos, conteúdos e desafios pela frente na combinação de dois dos mais populares universos do entretenimento.

Serão missões, desafios de curtidas, resgate de cupons e outros eventos que serão revelados aos poucos. Confira a agenda da parceria:

“Jogue com seus amigos” - evento no jogo

Fase 1 - Venha dar curtidas: 18 de junho - 22 de junho

Fase 2 - Decoração do Chá da Tarde: 23 de junho - 30 de junho