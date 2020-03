Publicitário baiano Nizan Guanaes testa positivo para coronavírus

O empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes testou positivo para coronavírus. A informação foi divulgada pelo próprio em texto publicado no portal UOL. Neste momento Nizan está recluso em quarentena ao lado da mulher, a socialite Donata Meirelles.

"Donata e eu estamos de quarentena. Eu testei positivo. E o exame dela deu negativo. Pela primeira vez na vida deu assim. Tudo nela nessa vida é positivo. Incrível que o mesmo Deus fez a mim e a ela. O fato é que ser mais leve como Donata é essencial nesta quarentena e na vida que teremos depois desta quarentena. Eu só não saio da maioria dos meus grupos de WhatsApp para não ficar chato. Eles estão na pauta de quem não pegou o vírus", contou Nizan.

"Meu querido Washington Olivetto, o maior publicitário de todos os todos os tempos, conta pra gente como você fazia no sequestro. Essencial, meu amigo, minha amiga, é o Lysoform, que ganha a vida com o lindo e sublime propósito de matar os germes. Essencial vai ser buscar o que realmente é essencial. Essencial é pensar no outro, do que será o coronavírus na favela. Essencial é acabar essa desigualdade social infame. Essencial é saúde, amor, família, amigos. Essencial é transformar a quarentena em quaresma. Não é coincidência que estejam acontecendo no mesmo período. Deus está mandando uma mensagem de Páscoa, e a mensagem não é compre um ovo de Páscoa", completou Nizan.

Nizan é considerado um dos maiores publicitários, empresários e empreendedores do Brasil. Além disso ele é compositor e foi o autor de hits como "We are the world of Carnaval".