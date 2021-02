Publicitário baiano Sergio Valente é o novo CMO global da JBS

O publicitário baiano Sergio Valente acaba de ser anunciado como o novo chief marketing officer (CMO) global da companhia de alimentos JBS. Valente foi diretor de marca e comunicação da Globo até o final de 2020 e deixou a empresa em meio a uma série de reestruturações no grupo de mídia.

Na JBS, ele terá a função de gerir a estratégia de construção das marcas da companhia nos 15 países em que a JBS está presente. Segundo o comunicado, Valente irá trabalhar em conjunto com os líderes de marketing dos negócios da JBS no mundo.

“É uma satisfação enorme trazer para o time da JBS um profissional que é referência no mercado com conquistas muitos importantes por onde passou.Acreditamos que ele vai contribuir muito com o fortalecimento de nossas marcas, de nossos produtos de valor agregado e consequentemente no crescimento da empresa, especialmente em iniciativas para ganharmos ainda mais a preferência dos clientes e consumidores globalmente”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, em nota.