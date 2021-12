Público xinga Bolsonaro e Ivete pede para eles cantarem mais alto; vídeo

A cantora baiana Ivete Sangalo provocou o público a gritar mais alto insultos contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante show em Natal, no Rio Grande do Norte, nessa quarta-feira (29).

Em vídeo que circula nas redes sociais, a plateia grita: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*". E Ivete pede que gritem mais alto. "Não ouvi. Tá baixinho. . . [Ele] Vai acabar escutando de tão alto que foi", conclui a artista, aplaudida pelos fãs.

Desde que iniciou a pandemia de covid-19 no Brasil, a cantora vinha sendo criticada por não se posicionar politicamente em entrevistas e nas redes sociais a respeito da atual situação no país.

Em junho deste ano, quando o País atingiu a triste marca de 500 mil mortes por coronavírus, Ivete usou o Instagram para lamentar e ressaltar que "não é sobre partidos, é sobre humanidade". Na ocasião, fãs da cantora reclamaram que ela estaria tentando despolitizar a pandemia.

Ainda assim, ela escreveu, à época: "Esse governo que está aí não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir".

Artistas baianos como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Maragreth Menezes e também Ivete Sangalo se uniram, neste semana, numa campanha em prol das pessoas atingidas pelas fortes chuvas que castigam a região sul da Bahia.

No último fim de semana, as tempestades causaram o rompimento de uma barragem e a morte de dezenas de pessoas. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de manter suas férias em Santa Catarina enquanto uma tragédia natural já ceifou 24 vidas na Bahia vem sendo criticada.