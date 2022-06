Puro efeito

“Meu Ori é minha voz”. Essa foi a coleção que a marca Meninos Rei (@meninosrei) desfilou no SPFW, um show de beleza, com cores vibrantes, looks impactantes e com a estética africana em destaque, fiel às raízes da dupla Céu e Junior Rocha, os irmãos à frente da marca. Nessa edição, um aperitivo fashion a mais. A designer Luana Rodrigues, que pilota a LR Atelier (@lr,atelier) foi a responsável por criar os acessórios, todos de efeito, entre eles brincos e anéis, tudo com muito dourado, dentes, em um compromisso de reverenciar as deusas africanas. “Fiquei muito honrada com o convite por acreditar na marca e no talento dos meninos”, conta a mineira radicada na Bahia.





Cabeça feita

O chapéu mais desejado do street style é o modelo bucket, como vemos nesse garimpo da Youcom (youcom.com.br). Essa versão azulzinha, ainda atualiza mais a peça, na medida que ganha um tom candy color soprando nos ventos da moda. Quer um para chamar de seu? Esse custa R$ 69,9 no e-commerce da marca.

Achadinho

Cervejeiros de plantão, se liguem? Esse copo arrematado na lojinha virtual da Camicado (camicado.com.br) é uma boa ideia para quem quer beber a loira gelada com estilo. Para aqueles que querem dar um presente criativo, lá se vai uma dica certeira. Preço: R$20,99.





Mais cor por favor

O look está meio sem graça? Bota para jogo uma bolsa com cor. Esse modelito em verde arrematado no site da Studio Z (stz.com.br) cumpre bem essa função e tira de imediato o vestidinho básico do lugar comum. Ainda é amiga do bolso, você leva para casa por R$ 79,99.

Obra de arte

Um chinelo escultural para aquelas que não têm medo de ousar. Rolou sentimento? Então, dá só uma espiadinha nessa aposta da Melissa (melissa.com.br) batizada de Free Bloom. Dica de stylist: bota um visu bem fresh porque o destaque todinho é para os pés.Custa R$ 169,9.

Amor fashion

Uma armação colorida, pode sim, fazer toda a diferença no look de todo santo dia. O vixe amou esse modelo de óculos de sol arrematado no e-commerce da Amazon (amazon.com.br). Já serve como uma ótima referência para um bom presente do dia dos namorados para os fashionistas