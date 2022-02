Puro poder

Um acessório glam e irreverente é aquela peça que falta para você injetar um pouco criatividade nas produções do dia a dia. Dica de stylist: descole uma peça lacrativa, com esse potencial, como aquelas assinadas pela brand Camila Klein e invista em um mix original que te represente bem. Em tempo: a coleção de Inverno 2022 lança a temática “Para todo deserto há um oásis” e convida as mulheres a descobrirem aquele que há em cada uma por meio de lançamentos marcantes e repletos de atitude.

Beach time

Hora de fazer bonito na praia, né mores? Então, aproveita o calorzão para botar para jogo uma bolsa de praia bafônica, daquelas capazes de colocar tudo que você precisa. O vixe amou o modelito da Renner, bem coloridona, que custa R$ 169,9.

Olho nos pés

Que tal um tênis cheio de estilo para você bater perna por aí? As mais antenadas vão adorar o modelito da Havaianas, que nasce cheio de bossa, com um mix irreverente de estampas e cores para quem não tem medo de ousar. Arremate o seu por R$ 219,99.

Dias de sol

Uma armação de efeito é aquele acessório que pode fazer a diferença na sua produção. Se você está atrás de uma peça de impacto para conseguir tal proeza, dá uma espiadinha nesse modelo solar garimpado no e-commerce da Westwing. Preço: R$ 64,9.

Eles em cena

Boys descolados se preparem para um look bafônico todo trabalhado no estilo navy. Para isso, nada como escolher a bermuda certa. Essa, à venda no e-commerce da Netshoes, pode ser esse curingão perfeito. E a peça ainda é amiga do bolso, você leva para casa por R$ 34,9.



Deixa brilhar

Que tal descolar uma peça de segunda mão cheia de brilho para deixar os dias de Verão mais iluminados? No e-commerce da Repassa, você descole um top babadeiro de paetês por R$ 47,97 e garante o look fashionista da vez.

***

Nota 10: Uma brasileira que mora há anos na Itália, veio ao Brasil de surpresa, e deixou a amiga que não via há muito tempo emocionada com aquela visita inesperada. Viva a amizade verdadeira!

Nota 0: Um grupo de amigas estava sentado em um bar e, de repente, uma mulher sem máscara começou a massagear as costas de uma delas com um produto, na tentativa de vender o mesmo. De última!