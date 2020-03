Pyong Lee é convocado para depor sobre assédios no BBB20: 'errei e não vou esconder'

Foto: Reprodução/TV Globo

Oitavo eliminado do BBB20, Pyong Lee terá de depor na Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre um episódio de assédio ocorrido durante o confinamento. Durante uma festa no reality, ele "apalpou" Flayslane e tentou beijar Marcela.

Em entrevista ao portal UOL, o eliminado confirmouque já foi intimado e apenas aguarda a confirmação da data. "Estou disposto a responder e esclarecer tudo o que for preciso", adianta o agora ex-BBB.

A abertura da investigação foi motivada pela repercussão nas redes sociais, de acordo com a delegada Catarina Noble, responsável pelo caso. Os espectadores se revoltaram com atitudes de Pyong com as sisters. Na época, as hashtags "Fora Pyong" e "Pyong Expulso" foram parar nos trending topics do Twitter e o hipnólogo foi advertido no confessionário.

"Estou com a consciência tranquila. Eu errei, não vou mentir, não vou esconder, e não preciso fazer isso. Inclusive já pedi desculpas publicamente dentro do 'Big Brother'. E aqui fora eu sabia que teria consequências e eu vou lidar com as consequências dos meus atos."

O oitavo eliminado do 'BBB' já foi perdoado pela esposa, Sammy Lee, e desde quinta-feira passada está ao lado dela e do filho na casa deles na Grande São Paulo. Dentro do reality show, as sisters também perdoaram Pyong. Marcela e Flayslane também serão intimadas a depor assim que deixarem o programa.

"Quando o ser humano erra —e todo mundo erra— é reconhecer, pedir perdão para as pessoas que se ofenderam, para as pessoas envolvidas, e não repetir mais o erro. Estou comprometido, não repeti o erro lá dentro e não vou repetir mais aqui fora", defende-se.