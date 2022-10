Q5 híbrido faz sucesso e Audi chega à vice-liderança do mercado premium

A Audi continua ampliando a eletrificação dos seus produtos. Além de veículos movidos puramente a bateria, a empresa também está oferecendo híbridos plug-in, como o recém-lançado Q5, que já vendeu quase todas as unidades do primeiro lote.

Nessa configuração, o Q5 tem à disposição um motor 2 litros turbo associado a uma máquina elétrica. Eles oferecem juntos 367 cv de potência e 51 kgfm de torque.

O modo elétrico é acionado automaticamente ou por meio de uma tecla. Dessa forma, é possível acessar a garagem, por exemplo, sem emitir nada. No total, é possível rodar até 62 km nesse modo. O carregamento da bateria pode ser feito por uma tomada convencional ou por meio de um carregador rápido.

O Q5 continua sendo oferecido na carroceria tradicional E também com estilo coupé, que é exclusivo para o híbrido O interior desse Audi é sofisticado e tecnológico

Em todas as versões, o Q5 conta com um sistema de tração integral sob demanda, batizado de quattro - que vem do italiano. Esse tipo de tração atua em altas velocidades, para melhorar a aderência e até em situações off-road leves, distribuindo a força para facilitar a condução.

Nessa opção híbrida plug-in, o Q5 custa entre R$ 435.990 e R$ 502.990. O Q5 é rival de modelos como os BMW X3 e X4, Volvo XC60 e os Mercedes-Benz GLC e GLC Coupé.

MERCADO PREMIUM

A Audi ultrapassou a Volvo no mercado premium em uma disputa pela segunda posição. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, o fabricante alemão somou 3.752 emplacamentos contra 3.540 da rival sueca.

A BMW continua na liderança com 10.526 unidades licenciadas e a Mercedes-Benz ficou em quarto lugar (3.413). A Land Rover (2.705) é a quinta colocada, seguida pela Porsche (2.414), que está na sexta posição.

MOTOS: PREVISÃO DE ALTA

A Abraciclo, associação dos fabricantes de motocicletas, bicicletas e similares, atualizou as projeções para este ano.

De acordo com a entidade, a expectativa é que as empresas que atuam no Polo Industrial de Manaus produzam 1.420.000 motocicletas.

Se for confirmado, será um volume 18,8% superior às 1.195.149 unidades fabricadas em 2021.

O recorde é de 2011, quando foram feitas 2,1 milhões de motocicletas.

FINANCIAMENTOS EM QUEDA

De acordo com dados da B3, até setembro foram financiados 4 milhões de automóveis, motocicletas, comerciais leves e pesados, resultado que representa queda de 10% em relação ao obtido no mesmo período do ano passado.

Portanto, deixaram de ser financiadas 400 mil unidades.

HB20 PRONTO PARA A COPA

Parceira da Fifa, a Hyundai anunciou o lançamento da série especial Copa do Mundo, que nesta edição acontece no Qatar, para o HB20.

Disponível nas carrocerias hatch e sedã, a edição comemorativa é limitada e baseada na versão Comfort.

A série especial alusiva à Copa do Mundo está disponível para o hatch e para o sedã

No entanto, ela recebe itens especiais, presentes apenas em configurações superiores, como chave presencial e partida por botão nas versões com motor turbo.

São quatro opções, que custam entre R$ 87.990, preço do hatch com motor 1 litro aspirado e transmissão manual, e R$ 111.790, valor do sedã 1 litro turbo com câmbio automático.

AVALIAÇÃO DO CRETA N LINE

Dê play e confira a avaliação do SUV da Hyundai

VERSA GANHA PEQUENOS AJUSTES

Produzido no México para atender todo o continente americano, o Versa acaba de ser atualizado. Essa é a primeira vez que a segunda geração do sedã ganha ajustes.

Na linha 2023, o destaque é o redesenho da grade dianteira, que ganhou linhas horizontais - artifício que deixa o veículo com a impressão de ser mais largo. O motor 1.6 litro aspirado foi mantido.

Produzido no México, o Nissan Versa tem novidades na linha 2023

Nos Estados Unidos, onde é um dos modelos mais baratos do mercado, o Versa atualizado começa a ser vendido nas próximas semanas.

No mercado brasileiro é esperado para o final do primeiro trimestre.

M2 FICA MAIS OUSADO

A atualização do BMW M2 foi apresentado nesta semana com novidades no desenho. Ele traz sob o capô o mesmo motor usado no atual M3: 3 litros turbo de seis cilindros, mas que nesse caso entrega 460 cv de potência e 56,1 kgfm de torque.

De acordo com o fabricante alemão, esses números são suficientes para levar o esportivo até 100 km/h em 4,2 segundos.

O M2 pode ser equipado opcionalmente com transmissão manual

O M2 é equipado de série com uma transmissão automática de oito velocidades, mas os puristas podem escolher o câmbio manual de seis marchas como opcional.

A estreia no Brasil acontecerá no primeiro semestre de 2023.