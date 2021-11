Quadrilha acusada de lavar dinheiro usando empresas na Bahia e Minas é desarticulada

A Polícia Federal e a Receita Federal deram início nesta quinta-feira (11) a uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em golpes de estelionato e lavagem de dinheiro, causando prejuízo de mais de R$ 12,5 milhões às instituições financeiras. Treze mandados de prisão e 14 de busca e apreensão foram cumpridos, além do sequestro de bens de 47 pessoas físicas e jurídicas ter sido cumprido. O grupo atuava com sedes em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Divinópolis (MG) e na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PF, uma representação da Interpol em Minas Gerais identificou uma quadrilha responsável por expedir mais de 300 documentos federais e estaduais ideologicamente falsos. As investigações começaram em julho do ano passado.

A partir dos documentos falsos de identidade, CNH e CPF, a quadrilha praticou fraudes contra instituições financeiras e depois fez a "lavagem" do dinheiro obtido dessa forma, usando para isso cerca de 30 postos de combustíveis, que tem atuação em Minas e no mercado imobiliário do estado mineiro e na Bahia.

Com ajuda da Receita Federal, a PF chegou a documentos falsos expedidos nos nomes de 47 pessoas físicas, que foram usados para alterações contratuais de 38 empresas cadastradas nas juntas comerciais de Minas e Bahia.

Os investigados, que não tiveram nomes divulgados, vão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.