Quadrilha explode agência bancária em cidade no Recôncavo

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por homens armados na cidade de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano, na madrugada desta segunda-feira (6). Não houve feridos.

Os relatos de moradores são de que o grupo fortemente armado era formado por cerca de quinze homens. Eles chegaram de carros até a agência, que fica no centro, por volta das 3h. Pouco depois, explosões foram ouvidas. A ação durou meia hora e a frente da agência ficou destruída.

Não há confirmação de se os criminosos conseguiram roubar algo ou quantos caixas foram destruídos. A Polícia Militar foi acionada e a investigação será feita pela Polícia Federal.

Segundo o Sindicato dos Bancários, este foi o 38º ataque a banco na Bahia só em 2021.

(Foto: Reprodução)