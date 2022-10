Quadro de saúde de Susana Naspolini piora e filha pede orações

O quadro de saúde de Susana Naspolini, de 49 anos, diagnosticada com um câncer na bacia, piorou. Em um vídeo publicado nas redes sociais da jornalista nesta sexta-feira (21), a filha, Julia, disse que ela teve metástase e os médicos consideram seu estado "muito grave".



Segundo ela, o câncer já tinha se espalhado pela bacia e alcançado a medula óssea desde julho. Os profissionais da saúde dizem que "não sabem mais o que fazer" com Susana, natural do Rio de Janeiro, mas que está internada em São Paulo há uma semana. "Ela vinha com uma quimioterapia mais forte - foi o que a fez perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, entre eles o fígado, que está muito comprometido "



Em agosto, Julia ajudou a raspar o cabelo de Susana e as duas filmaram o processo para o público. A jornalista contou, na época, que seus fios caíam muito devido à quimioterapia. "Estranho, mas necessário. Ninguém quer raspar o cabelo, mas não é isso que importa", disse na publicação do Instagram.



No vídeo desta sexta-feira, Julia apareceu chorando para pedir por orações pela mãe. "Eu não sei o que fazer. A única coisa que consegui pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, é vir aqui pedir oração para vocês. Eu sei o quanto ela acreditava no poder da oração. Por favor, rezem para ela ficar aqui", disse a menina.



Não é a primeira vez que Susana Naspolini é diagnosticada com câncer. Aos 18 anos, ela teve um Linfoma de Hodgkin; anos mais tarde, teve um câncer maligno na tireoide e outro na mama.