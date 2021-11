Quais as consequências da ausência do Vitória na Copa do Nordeste?

O torcedor do Vitória sofreu mais um baque nesta temporada. Na noite de quinta-feira (18), o rubro-negro foi derrotado pelo Botafogo-PB, nos pênaltis, no último jogo da pré-Copa do Nordeste, e deixou escapar a vaga no regional do próximo ano.

Maior campeão do torneio, o Leão tem quatro taças (assim como o Bahia), mas será apenas espectador em 2022. Além do status, o que mais o Vitória perdeu ao ser eliminado? Quais as consequências deste tropeço para a temporada atual e a próxima?

Essas e outras perguntas serão respondidas neste episódio, que tem a participação dos jornalistas Angelo Paz e Vinícius Nascimento.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.