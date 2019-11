Qual a forma mais descomplicada de investir em ações?

Qual a forma mais simples e descomplicada de investir em ações? Bruno Martins

Olá Bruno. O processo para investir no mercado de Ações, não é complicado. É necessário um cadastro em uma instituição financeira, que funciona como intermediária, já que não é possível comprar a Ação diretamente da empresa, e a partir desse cadastro é começar a operar, comprando e vendendo Ações. Cada ordem de compra ou de venda é acompanhada de uma taxa que o investidor paga, por isso é importante ter atenção e conhecimento para tomar essas decisões. Algumas corretoras digitais não cobram essa taxa, o que é muito bom, porém, o suporte não é dos melhores, o que pode fazer toda a diferença para quem não tem experiência nesse segmento. Investir em Ações é muito simples, o complicado é saber onde e quanto investir. O Mercado de Renda Variável é volátil, o preço sobe e desce por minuto o que expõe o investidor ao risco, dando a ele a chance de ganhar um bom dinheiro com a valorização de papeis, mas, possui o risco de perder dinheiro com a desvalorização do mercado. Geralmente pergunto aos clientes se estão dispostos a perder 90% do que investiram. Normalmente se assustam, respondendo que dificilmente empresas cairão 90%. É verdade, é muito difícil mesmo, mas não é impossível, portanto, para entrar no mercado de Ações e diversificar seus investimentos, é preciso estar ciente dos riscos e fazer esses investimentos de forma segura e moderada, sem arriscar um percentual muito alto de seu patrimônio. Inicie com pouco e vá aprendendo com o mercado, dessa forma, ganhará conhecimento e ficará mais seguro a cada dia.

Quero fazer uma poupança para os meus dois netos. Como sou aposentada, penso em um depósito de R$ 100 para cada. Que aplicação você recomenda, Edísio? Edith Mendes

Olá Edith. Quando pensamos em investimento para garantir um futuro melhor para nossos filhos ou netos, precisamos ter em mente que o principal fator é a segurança, para evitar investimentos que ofereçam muito risco e possa comprometer os projetos de longo prazo. Outra característica que deve ter, é uma boa rentabilidade no longo prazo. Produtos como CDB, Fundos de Investimento, possuem essas características, contudo, para iniciar o investimento no valor que está propondo a opção mais adequada é a Previdência Privada. É possível conseguir Fundos de Previdência com aportes mensais nesse valor, o cuidado que se deve ter são com as taxas de carregamento e com a rentabilidade. Sendo a Previdência um produto de investimento que tem tributação de imposto de renda, é importante que a rentabilidade seja superior ao 100% do CDI para garantir um ganho real coerente com o mercado, e que seja uma VGBL com tributação regressiva. Essas características são para investimento de longo prazo, como é o seu caso, considerando as informações em sua pergunta. Caso tenha como opção retirar esse investimento em prazo inferior a 10 anos, é importante reavaliar.

Qual o caminho para montar um bom planejamento financeiro para o ano que vem e que de fato, funcione Edísio? Muitas vezes, eu coloco metas exageradas que não consigo cumprir. Mário Lima

Olá Mario. O caminho para realizar um bom planejamento financeiro é iniciar um, mesmo que não esteja totalmente alinhado com suas necessidades. No momento em que iniciamos um planejamento e colocamos os números no papel, começamos a ter uma melhor noção da nossa realidade financeira. Por isso que o primeiro passo é o diagnóstico, para que possa ter a noção exata de quanto ganha e como gasta cada centavo da sua renda. Para essa etapa é importante anotar de forma bem criteriosa todos os gastos que realiza durante o mês, todos mesmo, inclusive aquele cafezinho, os lanches, o transporte, dentre outros. É uma forma de poder entender como está gastando seu dinheiro e identificar se existem gastos que não são tão essenciais e podem ser suprimidos ou reduzidos. Não significa com isso que terá que deixar de tomar seu cafezinho, até porque, o cafezinho não vai fazer você enriquecer se deixar de tomar, nem ficar pobre se continuar tomando. A questão é identificar os gastos e saber onde precisará intervir para realizar seus projetos. Feito isso, monte um orçamento anual buscando lançar valores que sejam possíveis de executar, isso fará com que entenda seu orçamento melhor e ajustes possíveis gastos excessivos para equilibrar o orçamento, ou até, identifique que pode melhorar sua renda com trabalhos extras para incrementar o orçamento e realizar seus projetos de forma mais confortável. O que mais importa nesse momento, é ter a atitude de promover as mudanças necessárias para ter um futuro financeiro mais saudável, o que é muito diferente de ter privações, é possível se programar financeiramente, realizar os projetos sonhados, sem deixar de viver diariamente boas experiências financeira, basta ter foco e disciplina para realizar um bom planejamento financeiro.