Qual a melhor aplicação para quem quer sair da poupança?

Tenho uma poupança a mais de 20 anos e gostaria de aplicar o dinheiro em algum investimento que me proporcionasse um rendimento melhor. Que aplicação você recomenda, Edísio? Anônimo



Olá Anônimo. A caderneta de poupança sempre foi sinônimo de segurança, o que atraiu milhões de brasileiros, e de fato ela é, mas não somente. Com a Selic baixa a Poupança passa a render muito pouco, pela regra, rende 70% da SELIC mais TR, que está zerada. Dessa forma, a rentabilidade mensal vai girar em torno de 0,12% a 0,13%. É possível conseguir investimentos melhores com maior rentabilidade, me refiro ao Tesouro Direto, CDBs, LCI/LCA, são opções mais rentáveis e algumas delas com o mesmo nível de segurança da Caderneta de Poupança. Pesquise por opções de CDB com rentabilidade superior a 130% do CDI, é muito possível encontrar, basta olhar para o Mercado e observar como as diversas instituições financeiras comercializam essa categoria de produto, o mesmo vale para as Letras de Crédito. No caso dos Títulos Públicos, é possível fazer simulações no site do Tesouro Direto para encontrar a melhor opção de acordo com seu perfil e disponibilidade financeira.



Vale a pena entrar em um financiamento da casa própria em 2021? Como você avalia o mercado de imóveis para quem quer comprar um? André Matias



Olá André. A decisão de compra da casa própria deve ser cuidadosamente pensada, pois, se trata de uma decisão de longo prazo e que normalmente, consome uma parcela significativa da renda mensal da família. Estamos vivendo um período de muitas incertezas, com pequenos sinais de recuperação da economia, mas tudo ainda diretamente relacionado à estabilidade da pandemia, que apresenta sinais de melhora com a descoberta da vacina, contudo, só teremos uma noção mais precisa após o início na imunização. É importante que avalie com carinho o orçamento da família e identifique qual o valor máximo de parcela que poderá suportar, essa é a informação preponderante para sua decisão. Sem isso, recomendo não dar o próximo passo. As instituições financeiras têm ofertado boas taxas para financiamento imobiliário, e pessoas com bom score no cadastro positivo, podem conseguir taxas bem competitivas, para isso, faça pesquisa em todas as instituições possíveis, alguns bancos privados tem oferecido condições bem legais para essa categoria de financiamento. Mas não paute sua decisão apenas na taxa de juros, observe a capacidade de pagamento e os custos que envolve a compra do imóvel, evitando surpresas. Outro ponto importante é a reserva financeira para dar entrada na compra do bem, quanto maior for esse valor, melhor será a condição do financiamento. O ano de 2021 promete muito, o mercado imobiliário voltou a aquecer e a tendência é que os preços dos imóveis subam, portanto, avalie com atenção o impacto de sua decisão e decida pelo que for mais coerente do ponto de vista financeiro.





