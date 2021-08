Qual a melhor aplicação para uma reserva de emergência?

Qual o melhor ativo para uma reserva de emergência? Alan Ferreira



Olá, Alan. O planejamento financeiro consiste em pensar em seu dinheiro a curto, médio e longo prazo. Portanto, entender quais projetos de vida, desejos ou objetivos com um horizonte de tempo bem definido vai ajudar bastante na hora de montar sua política de investimento. Lembre que cada produto financeiro tem prazo e rentabilidade definidos e é fundamental alinhar suas expectativas com cada produto. Isso ajuda bastante na hora a otimizar a rentabilidade de seu patrimônio. Seguindo essa lógica, se há uma reserva de emergência, ela não deve ficar aplicada em produto de muito risco nem em ativos que tenham prazo para resgate. O ideal é que os investimentos estejam aplicados em produtos com liquidez diária, ou seja, que você possa sacar quando precisar. E esses produtos são encontrados em diversas instituições financeiras. Pode ser um Fundo de Investimento DI, um CDB com liquidez, ou um Fundo Multimercado que tenha liquidez no máximo em D+1, (o resgate fica disponível no dia seguinte). Aplicar em produtos que tenham prazo de resgate muito elástico pode acabar comprometendo sua estratégia da reserva de emergência, já que tira a possibilidade de uso imediato do recurso, caso precise. Investimentos com essas características costumam ter rentabilidade baixa, porque o objetivo nesse caso é de preservação do ganho real, e não crescimento patrimonial. Por isso, é fundamental ter o entendimento dos objetivos e características para escolher bem seus produtos.





Qual o melhor empréstimo para tentar amortizar as dívidas em um momento como a pandemia? Anônimo



Olá, Anônimo. Na condição de tomador de crédito é importante buscar opções que sejam mais baratas e dentro das suas condições de pagamento. Não adianta buscar um crédito para amortizar dívidas, se não tiver feito o planejamento para pagamento desse empréstimo, porque aí se corre o risco de aumentar ainda mais o seu endividamento. Recomendo que faça um planejamento de suas dívidas e verifique quanto você consegue dispor mensalmente para pagar esse empréstimo. A partir disso, é escolher a melhor opção dentro do seu perfil. Existem várias modalidades de crédito, mas tudo vai depender do seu nível de risco e do relacionamento com as instituições financeiras. Nesse caso, estamos falando do CDC - que é clássico -, os empréstimos com bem em garantia, normalmente veículo ou imóvel, com juros menores e o empréstimo consignado, que só está acessível para quem tem vínculo de trabalho formal e se a empresa tiver convênio com alguma instituição financeira. Esse último é o tipo de crédito com menor custo, na maioria dos casos e que exige menos burocracia para contratar. Porém, é claro, tudo vai depender do seu perfil e do tipo de crédito disponível.





