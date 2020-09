Qual a melhor compra: compacto zero ou carrão usado?

Até pouco tempo atrás, quando o consumidor queria mais equipamentos em um carro e o orçamento só permitia comprar um novo se ele fosse básico, vinha a saída: optar por um seminovo equipado. Mas a realidade mudou e até mesmo o Chevrolet Onix, carro mais vendido do país, já tem uma ótima oferta de equipamentos.

Itens como alerta de ponto cego, que avisa se há algo fora do campo de visão do motorista, e um assistente que faz a baliza para o motorista são ofertados no Onix. O Volkswagen Polo tem um sistema que detecta se o motorista está cansado e emite um alerta para o condutor fazer uma pausa. Já o Hyundai HB20 conta com um sistema anticolisão, que pode até parar o carro caso detecte um acidente.

O Chevrolet Onix Premier conta com equipamentos que não estão presentes em modelos usados de categorias superiores

Além disso, todos esses carros já contam com central multimídia que pode fazer o espelhamento dos smartphones, aí incluo modelos como Ford Ka e Renault Sandero, que têm compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. O Toyota Corolla de geração anterior, vendido até agosto do ano passado, por exemplo, não possui essa opção.

Mas os usados também têm suas vantagens... Dê play no vídeo que gravei a bordo de um Onix Premier e acompanhe essa análise.