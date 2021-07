Qual a melhor estratégia para enxugar as despesas, economizar e até investir?

Qual a melhor estratégia para enxugar despesas, economizar e até, quem sabe, começar uma carteira de investimentos? Ricardo Pires

Olá, Ricardo. A melhor estratégia para iniciar um bom plano financeiro para economizar e investir é conhecer no detalhe sua estrutura de gastos, considerando todos os ganhos da família, assim como, todos os gastos que permeiam seu orçamento. É importante Ricardo, que toda a família esteja envolvida nisso para evitar que alguns membros dediquem esforços para economizar e outros para gastar, porque aí, o alcance dos objetivos ficará mais distante. Organize de forma ordenada todos os gastos que possui, indo no detalhe de cada item do orçamento separando por categoria. Faça isso por um ciclo de trinta dias e ao final, analise como foi o comportamento das despesas. Certamente, você vai identificar que tem muitos gastos que nem sabia que tinha e vai perceber que muitas despesas podem ser suprimidas ou otimizadas, o que vai dar a condição de economizar para iniciar seu plano de investimento. Gostaria de acrescentar que para o sucesso de seu planejamento é fundamental que tenha foco e disciplina para fazer as mudanças necessárias. Tenha sempre em mente a razão que justifica essas mudanças e se apegue a ela para construir sua jornada de sucesso financeiro.





Como fazer um diagnóstico financeiro eficiente? Fernando Souza



Olá, Fernando. O diagnóstico financeiro é a parte mais importante do processo, afinal não dá para falar em solução, se não se tem o entendimento do problema. Nessa etapa, você irá descobrir qual o total de receita que tem e de onde vem, além de ter um cenário detalhado dos gastos para poder interferir nos números, com o objetivo de uma vida financeira mais equilibrada. Para fazer um diagnóstico eficiente, se prepare para registrar por um ciclo de, pelo menos, 30 dias todos os gastos que fizer nesse período, sem exceção. Prepare um bloco de anotações, uma planilha ou utilize um aplicativo. Não importa a ferramenta, mas sim, começar as anotações separando por grupo. Registre rigorosamente todas as despesas, independentemente de como ela foi feita, se foi a vista, cartão de crédito ou débito. O importante é conhecer qual sua estrutura de gasto para poder tomar as decisões necessárias para a mudança que precisa. Após os trinta dias, reúna todas as informações e comece a analisar verificando quanto gastou por cada grupo, e a analisar quais gastos são essenciais e os que não são. É provável que identifique muitas despesas que nem sabia que tinha, faz parte. É assim mesmo. O momento agora é de reflexão para poder tomar decisões importantes para o seu futuro financeiro. Não se trata de sair cortando tudo. Reflita sobre cada item e identifique o que pode ser cortado e ajustado, de forma que, seu orçamento entre em equilíbrio e consiga fazer sobrar um pouco para sua reserva financeira. Sei que não é tão simples, mas de posse desse diagnóstico você vai conseguir visualizar sua situação financeira na essência e tomar as decisões adequadas para o alcance de seus objetivos.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br