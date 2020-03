Qual a melhor estratégia para renegociar dívidas e conseguir um abatimento nos juros cobrados? Anônimo

Olá Anônimo. A negociação de dívidas vai depender de alguns fatores, como o tempo da dívida, quantos meses está em atraso, qual o valor principal da dívida, qual a instituição financeira, qual o tipo de dívida e quanto tem disponível para honrar com o produto da negociação. Quanto mais antiga for a dívida, maior a probabilidade de obter uma boa negociação, mas é fundamental que esteja preparado para buscar a melhor condição possível, tendo um bom planejamento financeiro para saber quanto do seu orçamento pode disponibilizar para o pagamento das parcelas mensais. Se houver a possibilidade de quitação da dívida, melhor ainda, nesses casos é muito provável que consiga um bom desconto. É importante ficar atento a fatores que são determinantes para conseguir uma boa negociação, a principal delas é ter clareza do que pode propor para pagamento da dívida e a forma de pagamento, isso vai garantir a seriedade e honestidade na negociação, aumentando a possibilidade de êxito. Oferecer a cada contato uma proposta diferente, pode levar ao descrédito e dificultar a negociação, assim como, uma vez feita a negociação, honre com o que ficou acordado, caso contrário, irá aumentar significativamente o montante devedor, por isso que minha recomendação básica nesse tipo de situação, é que, só finalize um acordo se puder honrar com ele, caso contrário é melhor aguardar para finalizar no momento que for mais adequado.





Qual o principal erro do investidor iniciante? Murilo Oliveira

Estamos passando por uma onda de migração dos investimentos da renda fixa para a renda variável, numa diversidade incrível de produtos, desde Fundos Imobiliários, passando por Ações e COE (Certificado de Operações Estruturadas). Com a forte redução da taxa básica de juros da economia nos últimos meses, os produtos de renda fixa que são mais conservadores têm oferecido rentabilidade muito baixa, em alguns casos com retorno próximo da inflação, com quase nenhum ganho real, o que é bem ruim para o investidor. Por essa razão o número de pessoas que estão buscando alternativas mais rentáveis tem aumentado bastante. Esse movimento tem ajudado a melhorar os índices da Bolsa de Valores. Porém, é preciso tomar muito cuidado para não se expor demais ao risco e comprometer o patrimônio. Pessoas inexperientes acabam por imaginar boas perspectivas de ganhos na renda variável e esquecem de ponderar estes riscos que estão propensos a investir em renda variável. Entendo que a ansiedade e a falta de maturidade financeira, como os principais elementos para o insucesso de alguns investidores, muitas pessoas fazendo trade achando que podem ganhar muito dinheiro facilmente. Operar no Mercado Financeiro requer muito conhecimento e muita inteligência emocional para poder conviver com as oscilações de mercado sem se precipitar na tomada de decisões e acabar perdendo boas oportunidades e até, acumulando perdas significativas. O ideal é buscar o máximo de informação possível antes de tomar a decisão de arriscar nesse tipo de mercado.





