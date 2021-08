Qual a melhor reserva financeira para quem quer adquirir um imóvel?

Qual o melhor tipo de reserva para quem quer adquirir um imóvel? Maria Antônia Pereira



Olá, Maria. O planejamento financeiro deve contemplar todos os projetos de vida da família, principalmente, quando esse projeto é de longo prazo e vai ter um impacto relevante no orçamento. Fazer uma reserva financeira para a compra do apartamento é uma excelente iniciativa e vai, sem dúvida, promover um conforto financeiro que permitirá usufruir do bem com tranquilidade e alegria. Como se trata da compra de um imóvel, não há o que se falar em arriscar esse dinheiro no mercado financeiro. É prudente que a escolha seja por ativos rentáveis, mas que preservem o seu capital. Isso será possível contratando produtos de renda fixa e alguns que sejam híbridos, ou seja, com papéis conservadores e um pouco de renda variável. As principais opções são os títulos públicos, os CDBs e debêntures, produtos que oferecem boa rentabilidade e, ao mesmo, tempo são mais seguros. É possível também diversificar colocando na carteira, alguns Fundos Multimercados. Eles apresentam rentabilidade um pouco melhor, mas o risco também aumenta, contudo, a escolha de fundos com volatilidade de até 2% ao ano, é uma boa decisão. Se não tiver segurança para escolher, procure a ajuda de um especialista, mas jamais contrate produto financeiro sem a certeza de saber o que está fazendo.





Existem cursos online gratuitos para quem quer começar no mercado de ações? Qual você recomenda, Edísio? Leandro Alves



Olá Leandro. Existem muitas opções e cursos para a área financeira - não me refiro apenas a área de ações, de renda variável - mas, é possível encontrar cursos sobre educação financeira, gestão de ativos, arade, tesouro direto e também. A primeira coisa a ser observada é a confiabilidade desses cursos. Infelizmente, existem muitas ofertas fraudulentas, além daquelas que existem com o objetivo de criar uma tendência em seu pensamento, lhe induzindo a comprar algo ou aderir a algum plano de assessoria. Tenha muito cuidado com isso. Por essa razão, gosto de recomendar para pessoas que não tem muita experiencia nesse mercado, cursos em instituições com credibilidade, como a própria Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a SERASA, a AMBIMA, a PLANEJAR, o SEBRAE, a FGV, por exemplo. Posso citar, inclusive, o curso “Estratégias de Investimento e Mercado Financeiro”, oferecido pelo IBEMC em parceria com a B3. São muitas as opções que fornecerão um bom conteúdo acompanhado da segurança de estar contratando com uma instituição de referência.





