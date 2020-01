Qual a principal vantagem dos fundos de investimento Edísio? Gabriel Lima

Olá Gabriel. O Mercado Financeiro oferece uma gama muito grande de opções de investimentos, para todos os gostos, desde os mais conservadores aos mais voláteis, portanto, o ideal é que tenhamos sabedoria para fazer uma boa escolha, que deve estar sempre em consonância com seus projetos de vida. Os Fundos de Investimentos são produtos de renda fixa disponíveis no mercado que tem como principal vantagem a Gestão Profissional, garantindo a qualidade da composição do fundo, funcionando como uma espécie de assessoria de investimento. Outra importante vantagem é a possibilidade de aplicação com pouco recurso, fator determinante para quem deseja iniciar seus investimentos, mas tem pouco dinheiro. Ainda falando das vantagens, temos a Diversificação, isso mesmo, o investidor ao optar por um Fundo de Investimento está aplicando em vários papeis, o que gera uma maior possibilidade de ganho, associado é claro, a um nível de risco moderado, que a propósito, é uma outra vantagem, o fato de poder identificar facilmente o nível de risco dos Fundos de Investimento. Claro que nem tudo são flores, os Fundos também possuem desvantagens, por isso recomendo que fique atendo aos custos administrativos e a rentabilidade, fatores determinantes para que tenha um resultado satisfatório em seus investimentos.





Eu tenho uma boa reserva na poupança e acabo mantendo esse dinheiro lá, por conta da simplicidade que é administrá-la. Tem algum investimento com uma rentabilidade melhor e com a mesma facilidade em gerir? Silvia Costa

Olá Silvia. A Caderneta de Poupança é de fato o mais conhecido e o mais comum dos investimentos, ela representa para o investidor a Segurança e a Praticidade, fatores que você bem citou na sua pergunta. Mas é importante verificar que a Poupança já deixou de ser uma opção de investimento a muito tempo, pois oferece um nível de rentabilidade muito próximo da inflação, em alguns momentos chegou a ser inferior, mas atualmente consegue praticamente empatar, não gerando ganho real para o investidor, em outras palavras, você apenas garante que seu dinheiro não desvalorize, mas o ganho financeiro é praticamente zero. Para conseguir melhorar um pouco sua rentabilidade mantendo o nível de risco, pode optar por alguns produtos financeiros de renda fixa que oferecem resultados melhores que a Poupança. O Tesouro Direto é um deles, com papeis que rendem acima da inflação. Outra boa opção são as Letras de Créditos e os CDBs, que possuem bom nível de segurança e rendem acima da inflação. É importante observar que ao escolher produtos mais rentáveis, precisará seguir algumas regras de investimento, como o limite mínimo para entrar em um desses produtos, as taxas de administração, o imposto de renda, enfim, são fatores que certamente não está habituada por não existirem para quem investe em Caderneta de Poupança.





Dá para conseguir um rendimento melhor sem corre risco? Daniel Felipe

Olá Daniel. Quanto maior o risco, maior o retorno oferecido pelo investimento. Da mesma forma, outra premissa interessante para quem quer investir é que, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É possível melhorar seus resultados moderando bem o risco, para isso observe produtos mistos, que possuam parte da composição em renda fixa e parte em renda variável, isso funciona bem para quem deseja buscar produtos melhores, mas com baixo risco. Uma opção interessante com essas características são os Fundos Multimercados, que oferecem uma rentabilidade um pouco melhor que os tradicionais de Renda Fixa, sem elevar muito o risco. É importante observar as taxas de administração e a rentabilidade oferecida, para que escolha um produto com baixa volatilidade, até 2% é aceitável, e que lhe dê um retorno melhor que os produtos tradicionais.





