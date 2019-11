Qual bairro de Salvador você quer que tenha a história contada no CORREIO?

Após contar as histórias do Bairro da Paz, da Federação e de Itapuã, o CORREIO vai continuar a fazer reportagens para mostrar a trajetória, os causos e os personagens de outros bairros de Salvador. Agora, quem escolhe a região a ser retratada é você, leitor(a).

Para que tornar a brincadeira mais interessante, decidimos delimitar a disputa aos 10 bairros mais populosos da cidade, segundo dados do Censo 2010, do IBGE. Assim, quem não mora em nenhum deles, pode escolher o local mais próximo, ou o bairro com o qual tem mais afinidade. (Embora Itapuã apareça como um concorrente, o bairro já tem sua história contada pelo CORREIO e, por isso, aparece como figurante de luxo na enquete).

Para votar, é necessário clicar no bairro escolhido na lista abaixo.