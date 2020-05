Qual o critério para reabertura de padarias e delicatessens?

A novidade nas medidas restritivas para Salvador foi a possibilidade de abertura de padarias e delicatessens, o que não era permitido. O porquê da mudança? É só ouvir esse episódio, que ainda conta com a declaração do governador Rui Costa sobre a continuidade do ano letivo escolar em toda a Bahia. Ouça:

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida