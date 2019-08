Quando a música passa de pai para filho

Integrantes do projeto AXANÇA em família (fotos/divulgação)

AXANÇA é o nome do projeto que réune 10 jovens, filhos de músicos e artistas experientes. A saber: Raysson Lima (percussão, filho de Tonho Matéria), Caio Fonseca (percussão, filho de Nildinha Fonseca), João Lucas (percussão filho de Saulo Fernandes), Caio Oliveira (bateria, filho de Tito Oliveira), Tales Matteus (cantor, filho de Félix Papell), Tauam Cerqueira (baixo, filho de Eugênio Cerqueira), James Costa (guitarra, filho de Zé Honório), Lucas Delut (cantor, filho de Luciano Pinto), Flávia Costa (cantora, filha de Zé Honório) e Ícaro Santiago (teclado, filho de Karyne Rosselle).

Festa em Praia do Forte

Em sua segunda edição o balneário de Praia do Forte recebe a festa Praia & Friends, que agitará o Litoral Norte nos dias 6 e 7 de setembro, sempre a partir das 23h. Trata-se de uma parceria entre Núcleo 55 Produções, VEM Entretenimento e Forte Produções. O evento reunirá o cantor Bell Marques, o grupo Saia Rodada, a dupla Rafa e Pipo Marques, Forró do Tico e os DJs Guga Guizelini e Alexandre Schinitman num fim de semana especial. Os ingressos estão à venda no Sympla. Ano passado a festa fez sucesso entre os foliões que prometem comparecer em massa.

Festa para Nelson Rufino

Nelson Rufino está completando 55 anos de samba e vai comemorar no dia 11 de setembro, véspera do seu aniversário de 77 anos, na Concha Acústica do TCA. Ele convidou Jorge Aragão, Dudu Nobre, Péricles, Diogo Nogueira, Xandy de Pilares e outros que devem se confirmar com a aproximação do show. Nomes como Gal do Beco, Edil Pacheco, Roberto Mendes, Batifun e Ilê Aiyê também estão na programação.

A cantora Agnes Nunes (foto/divulgação)



TUM-TUM-TUM*

1 O médico ortopedista Eduardo Gil, recentemente, lançou o álbum Seis+Six, com 12 canções de sua autoria, seis em português e seis em inglês, com participações especiais de Durval Lelys, Eric Assmar, Luiz Caldas (foto) e Saulo. Também tem canções gravadas pela Banda EVA, Asa de Águia e Frank Aguiar.

2 Nascida na Bahia e criada na Paraíba, a cantora e compositora Agnes Nunes chega a Salvador para uma apresentação única e exclusiva no dia 13 de outubro, às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves. No repertório, canções já conhecidas.

3 Conhecido pelo público jovem da internet, o artista paranaense Henrique Cerqueira se apresenta em Salvador, no dia 17 de agosto, às 19h30, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Salvador Shopping. O show contará também com a participação de Gabriela Carmo.