Quão longe estamos de uma vacina para o coronavírus?

O desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus é um objetivo que precisa ser alcançado com brevidade, mas, em ciência, nada é tão simples. Nesse podcast especial, os farmacêuticos e virologistas Gúbio Soares, da Ufba, e Andréa Gusmão, da UniFTC, falam sobre a criação de uma vacina, as dificuldades e alertam para os problemas dos tratamentos que vêm sendo usados. Ouça:

Para ouvir no SoundCloud, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Deezer, clique aqui.