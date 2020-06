Quarta parcela do Salvador por Todos começa a ser paga na próxima sexta (3)

O pagamento da quarta parcela do benefício Salvador por Todos, no valor de R$ 270, começa a ser realizado na próxima sexta-feira (3) . De acordo com a legislação aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito ACM Neto, o benefício continuará a ser concedido a trabalhadores informais em julho, podendo ser prorrogável por outros dois meses.

O auxílio já alcançou mais de 37 mil trabalhadores informais nas três etapas anteriores. Em julho, um total de 19.716 pessoas serão beneficiadas. Criado para minimizar os efeitos econômicos e sociais da da pandemia do novo coronavírus, o Salvador por Todos está sendo pago em agências da Caixa Econômica Federal (CEF), do Bradesco e lotéricas, de acordo com o cronograma definido por ordem alfabética dos nomes dos beneficiários.

Para a secretária da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Juliana Portela, o planejamento evita aglomeração nas agências. “Vamos iniciar o pagamento da quarta parcela do auxílio para trabalhadores com inicial do nome letra A, ainda nesta semana, na sexta-feira. É um suporte fundamental para famílias que foram afetadas com a crise da pandemia, e que demonstra o cuidado da gestão municipal com a população mais vulnerável”, afirmou.

Ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, recicladores, baleiros, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo - as três últimas categorias a partir de 60 anos - estão entre os que têm direito ao benefício.

Documentos – Os trabalhadores informais e individuais com direito ao benefício que pretendem sacá-lo na rede lotérica ou nos caixas eletrônicos de autoatendimento das agências bancárias devem levar documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum destes precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência portando o número do NIS e documento de

identidade.

Para saber se tem direito ao benefício e quando sacar, é só acessar o site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br. Confira o cronograma de pagamentos:

* Trabalhadores com nomes iniciados com a letra A: pagamento a partir desta sexta (3);

* Trabalhadores com iniciais B, C ou D: saque a partir de segunda-feira (6):

* Trabalhadores com iniciais E: retirada na terça-feira (7);

* Trabalhadores com iniciais F, G, H ou I: saque a partir de quarta-feira (8);

* Trabalhadores com iniciais J: pagamento a partir de quinta-feira (9);

* Trabalhadores com iniciais K e L: retirada a partir de sexta (10);

* Trabalhadores com iniciais M: saque na segunda-feira (13);

* Trabalhadores com iniciais N, O, P e Q: pagamento a partir de terça-feira (14);

* Trabalhadores com iniciais R: pagamento a partir de quarta-feira (15);

* Trabalhadores com iniciais S, T e U: pagamento a partir de quinta-feira (16);

* Trabalhadores com iniciais V, Y, X, Z, K, W : retirada a partir de sexta-feira (17).