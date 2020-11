Quase 50 candidatos a prefeito abandonaram o páreo ou foram impedidos

Desde o início da corrida eleitoral na Bahia, 49 candidatos a prefeito abandonaram o páreo ou foram impedidos judicialmente de continuar na briga, de acordo com levantamento feito pela Satélite na base de dados do TSE. Até ontem, 28 deles haviam renunciado à candidatura. Entre os quais, três ex-prefeitos: Raimundo Caires (PP), de Paulo Afonso; Jorginho Castellucci (PSB), de Salinas da Margarida; e Tânia Portugal (PCdoB), de São Sebastião do Passé. O restante teve o registro indeferido ou cancelado em definitivo pela Justiça Eleitoral por ausência de documentos e requisitos exigidos na legislação, enquadramento na Lei da Ficha Limpa ou condenação por abuso de poder.

Comissão de frente

PT e PSB lideram o ranking dos partidos com a maior quantidade de filiados considerados inaptos para concorrer à sucessão deste ano, com seis nomes cada. Em seguida, estão PSD (cinco); Solidariedade, PCdoB e DEM (quatro); PP e PDT (três). Os demais tiveram dois ou só um candidato na lista de excluídos.

Mais do mesmo

Na soma geral, a Bahia acumula 1.483 candidatos que saíram do jogo durante o período eleitoral. Fora a tropa que estava na batalha para prefeito, há 79 concorrentes a vice e 1.355 a vereador. Ainda de acordo com o balanço mais recente do TSE, 894 foram alvos de indeferimento, 558 renunciaram e 13 não tiveram o pedido conhecido pela Justiça. Ocorreram também dez cancelamentos de registro e oito falecimentos.

Top five

O PT aparece novamente em primeiro lugar entre as siglas que acumularam o maior número de candidatos inaptos no estado, com 135 nomes. PSD e PP ocupam a segunda e terceira colocações, com 118 e 105, respectivamente, seguidos por PSB (92) e PCdoB (77).

Em cima do telhado

Outros 32 candidatos à prefeitura foram indeferidos, contudo, recorreram à Justiça para permanecer na disputa até julgamento definitivo. O caso mais complexo é em Itabuna, onde o atual prefeito, Fernando Gomes (PTC), e um ex, Geraldo Simões (PT), concorrem sub judice.

Fiel da balança

Deputados baianos com vasto conhecimento sobre as guerras de poder no Congresso garantem que as próximas avaliações sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro terão peso decisivo no confronto pelo comando da Câmara. Caso ele segure os índices positivos, o parlamentar ungido pelo centrão, Arthur Lira (PP-AL), continuará vivo no front. Por outro lado, a queda de Bolsonaro, no rastro de eventuais desgastes causados após a derrota de Donald Trump nos EUA, fortalecerá de vez o grupo liderado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Ponto de bala

Integrantes da Faroeste no Ministério Público Federal garantem que, passado o segundo turno, a operação será retomada de imediato. Agora, com foco voltado para novos alvos.