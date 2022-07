Quatro assaltantes são encontrados após alerta de reconhecimento facial

Quatro foragidos da Justiça foram presos, em Salvador e Lauro de Freitas, após serem flagrados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretária da Segurança Pública (SSP). Todas as prisões foram feitas em um intervalo de 24 horas.

Um dos suspeitos foi encontrado na Barra, na tarde deste sábado (2). Segundo a SSP, por volta das 15h, o alerta de 95% informou que o assaltante passava por um dos ponto monitorado da orla de Salvador. Equipes da 11ª CIPM que estavam próximas ao local foram acionadas, identificaram e conduziram o suspeito para a Coordenação de Polícia do Interior (Polinter). O homem teve o mandado cumprido.

Já na noite da sexta-feira (1º), outro foragido com mandado de prisão por roubo tentava entrar no penúltimo dia de festas no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Ele aguardava na fila dos portais de abordagem, quando as câmeras apontaram 95% de similaridade. Equipes da Polícia Militar que faziam a segurança do evento identificaram o suspeito e o conduziram para a delegacia.

Ainda na capital outro assaltante foi encontrado após alerta de 94% de semelhança. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 17ª Vara Criminal de Salvador no ano de 2020, pela prática de roubo.

A ferramenta, que também está ativa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, apontou 95% de conformidade contra outro homem que3 praticou um roubo em 2018, na capital baiana. Ele possuía mandado de prisão expedido pela 14ª Vara Criminal de Salvador e foi capturado durante a noite, ao passar por um3 ponto monitorado pelas câmeras inteligentes.

Todos os suspeitos foram levados para à sede da Polinter, onde tiveram os mandados cumpridos e seguem aguardando decisão Judicial.

Com as prisões, a ferramenta chega a marca de 296 criminosos localizados.