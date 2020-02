A mostra Auss & Auss, no cantor, compostitor e artista plástico Nikima está na Galeria da Cidade (foto/divulgação)

O cantor e compositor Nikima traz a Salvador o seu circuito expositivo, imersivo e interativo da plataforma multimídia Auss & Auss. A atividade ficará em cartaz entre os dias 29 de janeiro e 10 de maio, na Galeria da Cidade, no Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves), em sessões gratuitas que acontecem de terça a domingo, das 14h às 19h. A Galeria da Cidade tem 150 metros quadrados.

O roteiro de Auss & Auss gira em torno da narrativa de ficção científica que conta como dois gêmeos, após a Terceira Guerra Mundial e o fim do petróleo, criam um sistema revolucionário de produção de energia movido a música. Dentre as experiências que o visitante poderá ter ao visitar o circuito estão exposições SCI-FI, estações de games, realidade virtual, realidade aumentada, cubo imersivo-interativo e a distribuição de brindes.

No circuito, o público poderá conhecer a história de capítulos da primeira temporada de AUSS & AUSS num formato inédito de exposição com painéis ilustrados, textos e códigos QR com acesso a conteúdos exclusivos.

Quatro estações de realidade virtual estarão disponíveis para os visitantes. A experiência imersiva dura em média 5 minutos e é um passeio virtual pela sede da AUSS & AUSS, um labirinto repleto de sons e cores que são comandados pela interação do público. No final da experiência, o visitante terá que decifrar um código e abrir um portal secreto.

Duas estações interativas estarão disponíveis para os visitantes jogarem games da AUSS & AUSS. Os games testam as percepções visuais e musicais dos jogadores.

Um cubo com 18 metros cúbicos e revestido com paredes luminosas interativas estará disponível para o público. O visitante poderá adentrar a instalação e ativar os sensores para controlar as luzes e a música do cubo.

O jogo de realidade aumentada de AUSS & AUSS tem uma mecânica similar ao Pokémon Go. Os jogadores baixam o aplicativo na Google Play e saem a caça de “corações energéticos” (adesivos com códigos) espalhados no circuito expositivo.

Os visitantes terão que responder perguntas para descobrir onde estão escondidos os corações energéticos da AUSS & AUSS. Para isso, precisarão baixar o aplicativo e scannear os códigos à procura dos corações em realidade aumentada. Quem encontrar os corações descobre a verdade sobre partes da história de AUSS & AUSS.

Um par de asas criadas com o uso de Internet das Coisas estará disponível para os visitantes que poderão encarnar o papel do Herói Energético, um dos protagonistas da história. É uma crítica a como estamos conectados por meios digitais e desconectados humanamente.