Quatro homens que assaltavam em pontos de ônibus em Pituaçu são presos

Quatro homens que praticavam roubos na região da orla de Pituaçu foram presos na manhã desta quinta-feira (25), após serem flagrados por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), durante patrulhamento preventivo. O quarteto seguia em um carro, quando a equipe, lotada no Grupamento de Operações Especiais (GOE), realizou aproximação e deu voz de parada.

Em nota, a Guarda Municipal informou que os homens desrespeitaram a ordem de parada e empreenderam fuga, sendo alcançados nas proximidades 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio), na Av. Otávio Mangabeira. Com os suspeitos foram encontrados cerca de seis celulares, um simulacro de arma de fogo, além de um veículo modelo Sandero, na Cor Branca, com restrição de roubo. Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Veículos, onde estão sendo adotadas as medidas cabíveis.