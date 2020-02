Quatro homens são mortos em confronto com a PM em Cajazeiras

Quatro homens morreram durante uma troca de tiros com policiais militares na noite desta quinta-feira (20), no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. Os militares afirmam que foram recebidos a tiros e que os homens foram baleados no revide. Os nomes dos mortos não foram divulgados.

Em nota, a Polícia Militar informou que recebeu denúncia de que um grupo de homens armados estava na localidade conhecida como Califórnia, em Cajazeiras X. Militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central, da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Cajazeiras), unidade da área, e do Grupamento Aéreo (Graer) foram checar a informação, por volta das 21h30.

"Quando chegaram ao local, as guarnições foram recebidas por disparos de arma de fogo, houve revide e, em seguida, todos os acusados fugiram por um matagal que existe nas imediações. Os militares fizeram uma varredura no local para identificar os indivíduos, porém eles efetuaram mais disparos contra a equipe policial, que revidou e atingiu quatro dos homens envolvidos. Os outros conseguiram fugir", diz a nota.

Os quatro baleados foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais apreenderam duas carabinas calibre 12, e duas pistolas calibre 9mm e 380.

O caso foi registrado na Corregedoria da PM.