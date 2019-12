Quatro morrem e três ficam feridos em acidente no Sul da Bahia

Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas num acidente entre um carro de passeio (Honda Civic) e uma caminhonete F250, no início da noite deste domingo (22) na BR-101, entre Itabela e Itamaraju, no extremo Sul da Bahia.

As vítimas fatais são dois adultos e duas crianças, já os feridos dois adultos e uma criança. O acidente, uma colisão frontal, ocorreu numa curva no Km 756, próximo ao Rio dos Frades, após a caminhonete tentar uma ultrapassagem em local proibido.

Em seguida ao impacto, um motociclista que vinha atrás do veículo de passeio, que seguia sentido Itabela, bateu nos fundos do Honde Civic. O condutor da moto, Bruno de Jesus Rocha, 22, ficou gravemente ferido e foi internado no Hospital Regional de Eunápolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no impacto, o motorista da caminhonete, Wolber Gordiano Guimarães, 59, de Eunápolis, que seguia sentido Itamaraju, foi arremessado para fora do veículo. Ele dirigia sem cinto de segurança e morreu na hora.

Com exceção do motorista da caminhonete, as outras vítimas são da mesma família. No carro de passeio seguiam um casal e três filhos. No acidente morreram o motorista Nilton de Souza Rocha, 43, e a filha Isabela Queiroz Rocha, de 10 anos.

Gabriel Queiroz Rocha, de 4 anos, foi socorrido ao Hospital Regional de Eunápolis, mas morreu na madrugada desta segunda-feira. Na mesma unidade de saúde estão internados em estado grave Ádima Queiroz Sena Rocha, 29, e Elane Queiroz Rocha, 12.

A PRF disse que obteve a informação de que o motorista da caminhonete tinha acabado de sair de uma festa e estava consumindo bebida alcoólica, mas não conseguiu confirmar. Dentro do veículo não foram encontradas bebidas.

Ainda de acordo com a polícia, a família que seguia no Civic estava de mudança para Eunápolis. O CORREIO não conseguiu contato com o Hospital Regional de Eunápolis para saber o estado de saúde das demais vítimas.